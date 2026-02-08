CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
7 oyuncu transfer ederek kadrosunu iyice güçlendiren Beşiktaş bu akşam Alanyaspor’u konuk ediyor. Kartal, hem 12 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek hem de Akdeniz temsilcisinden ilk yarının rövanşını almayı hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50
Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

2 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'ta sona eren kış döneminde 7 oyuncu transfer ederek kadrosunun çehresini değiştiren ve iyice güçlenen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam kendi sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Murat Temel yapacak. Dördüncü hakem ise Fatih Tokail.

CAMİA HAVAYA GİRDİ

Kadroya son hafta yapılan eklemeler taraftarları havaya sokarken, siyah-beyazlılar Akdeniz temsilcisini yenerek hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de 12'nci adama galibiyet hediye etmek istiyor. Kartal ayrıca ilk yarıda deplasmanda 2-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 5'inci basamakta yer alıyor.

3 AYDIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı takımın son 3 aydır bileği bükülmüyor. Son mağlubiyetini 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadı'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-2'lik skorla alan Beşiktaş, o tarihten bu yana yenilgi yüzü görmedi. Kartal bu süreçte yaptığı 12 resmi müsabakada 7 galibiyet alırken, 5 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

ALANYA TERS GELİYOR

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile oynadığı son 5 müsabakada galibiyet alamadı. Bu süreçte rakibiyle 3 karşılaşmada berabere kalan Beşiktaş, son 2 mücadeleden mağlup ayrıldı. Kartal, Antalya temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunda İstanbul'da elde etmişti.

ASLLANI VE TOURE YOK

Kartal, bu akşam iki futbolcusundan yararlanamayacak. Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani formasından uzak kalacak. Konya maçında aldığı sarı kartla cezalı duruma düşen Toure DE forma giyemeyecek.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda deplasmanda oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, NDIDI, ORKUN, CENGİZ, OLAITAN, CERNY, H. OH

Corendon Alanyaspor: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, ÜMİT, ALITI, LIMA, RUAN, MAESTRO, MAKOUTA, HAGI, JO HWANG, GÜVEN

DİĞER
