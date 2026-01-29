CANLI SKOR ANA SAYFA
Hutchinson'dan Promise önerisi

Hutchinson’dan Promise önerisi

Beşiktaş'ın efsane orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, siyah- beyazlı kurmaylara yeni bir öneri sundu. Atiba'nın, Union SG'de forma giyen vatandaşı Promise David için yönetime olumlu görüş bildirdiği ve gerektiği takdirde genç oyuncuyla bire bir görüşebileceğini ilettiği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Hutchinson’dan Promise önerisi
Beşiktaş'ın efsane orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, siyah- beyazlı kurmaylara yeni bir öneri sundu. Atiba'nın, Union SG'de forma giyen vatandaşı Promise David için yönetime olumlu görüş bildirdiği ve gerektiği takdirde genç oyuncuyla bire bir görüşebileceğini ilettiği ifade edildi. Belçika ekibinin Kanadalı için yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
