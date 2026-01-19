CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Maestro planı! Demir Ege'nin yerine gelecek

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Maestro planı! Demir Ege’nin yerine gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz’ın Braga yolculuğu an meselesi. Siyah-beyazlılar, orta sahadaki boşluğu Alanyaspor’un parlayan yıldızı Maestro ile doldurmayı hedefliyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Maestro planı! Demir Ege’nin yerine gelecek

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Portekiz'in Braga kulübü, siyah-beyazlılara Demir Ege Tıknaz için 7.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Başkan Serdal Adalı basın toplantısında 21 yaşındaki futbolcunun Portekiz'e gitmek istediğini açıklamıştı. Resmi imzaların atılması beklenirken, siyah-beyazlı kurmaylar Demir Ege'nin gidişiyle oluşacak boşluğu Süper Lig'in flaş ismi Antonio Simao Muanza (Maestro) ile doldurmayı hedefliyor.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR

22 yaşındaki Angolalı oyuncu, bu sezon Alanyaspor orta sahasında sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başkan Serdal Adalı'nın hem genç yaşta olması hem de Trendyol Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle Maestro'yu transfer listesinin üst sırasına yazdığı aktarıldı. 'Maestro' operasyonu camiada heyecana sebep oldu. Siyah-beyazlı taraftarların çoğu sosyal medyada Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Angolalı yıldızın kadroya katılmasını istiyor.

DİNAMİK BİR ORTA SAHA

Benfica B Takımı'ndan 2024 kış transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer olan Maestro, orta sahadaki oyun zekası, mücadele gücü ve dinamizmi ile beğeni topladı. Adana temsilcisi Süper Lig'e veda ederken, Angolalı futbolcuyu geçen yaz döneminde Alanyaspor renklerine kattı. Dripling kabiliyetiyle dikkat çeken genç yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

