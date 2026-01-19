CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş yeni orta sahasını Çizme'de buldu! Kristjan Asllani...

Beşiktaş yeni orta sahasını Çizme'de buldu! Kristjan Asllani...

Ara transferde orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir isme kancayı taktı. Kiralama ve satın alma opsiyonlu bir oyuncu arayan siyah beyazlılar, Inter ile konratı olan 23 yaşındaki yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş yeni orta sahasını Çizme'de buldu! Kristjan Asllani...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek adına rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah- Beyazlılar'ın, bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani için harekete geçtiği öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ön libero bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki Arnavut futbolcuyu transfer listesine aldı. Asllani, bu sezon Torino formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev aldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU BİR FORMÜL...

Takvim'de yer alan habere göre; Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden genç orta saha, uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Arnavutluk Milli Takımı'nda da istikrarlı bir grafik çizen Asllani, milli formayla 38 maça çıktı. Oyun görüşü ve agresif savunması ile olan Asllani için, Beşiktaş'ın kiralama ve satın alma opsiyonlu bir formül üzerinde durduğu ifade ediliyor.

