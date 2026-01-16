Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper! Emmanuel Agbadou...

Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviyeler için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, stoper transferi için önemli bir hamle yaptı. Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou için yeni bir teklif yaptı. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş, Fildişili stoper için 14 Milyon euro ve bonuslar içeren teklifle İngiliz ekibinin kapısını çaldı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Wolverhmapton'dan gelecek cevabı beklemeye geçti. Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan ve sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı. 18 kez Fildişi Sahili Milli Takımı formasını giyen ve 2 kez rakip fileleri havalandıran Agbadou güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

Agbadou 18 kez Fildişi Sahili Milli Takımı forması giydi. 2 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu, agresif futboluyla dikkat çekiyor.