CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a sürpriz teklif! Abraham’a karşılık o yıldızı verecekler

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a sürpriz teklif! Abraham’a karşılık o yıldızı verecekler

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Premier Lig ekibi Aston Villa’nın, Tammy Abraham karşılığında Beşiktaş’a Evann Guessand’ı kiralama ve nakit ödeme içeren bir takas önerisi sunduğu öne sürüldü. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a sürpriz teklif! Abraham’a karşılık o yıldızı verecekler

İlk aşamada kale, savunma, sol bek ve orta sahaya takviye düşünen siyah beyazlılarda santrfor bölgesinde de büyük hareketlilik yaşanıyor. Premier Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Aston Villa'nın Tammy Abraham'a olan ilgisinin teklif boyutuna ulaştığı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, en az İngiliz forvet kalitesinde bir golcünün transfer edilmesi halinde ayrılığa onay verdi. 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamaya kararlı olan İngiliz ekibinden siyah-beyazlı yönetime sürpriz bir teklif geldi.

19 MAÇTA 2 KEZ AĞLARI SALLADI

İngiliz kulübü bu transfer için yeni formülünü masaya koydu. Birmingham temsilcisinin Tammy Abraham karşılığında Evann Guessand'ı 1.5 yıllığına Kartal'a kiralamayı artı para vermeyi teklif ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlı kulübün bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu haline geldi. Aston Villa'nın sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Nice'ten kadrosuna kattığı Guessand, 3 kulvarda çıktığı 19 maçta sadece 2 kez ağları salladı.

ADAPTASYON SORUNU

Aston Villa'nın yaz döneminde büyük umutlarla renklerine kattığı Evann Guessand, beklentilere henüz yanıt veremedi. Otoriteler yıldız futbolcunun Premier Lig'e adaptasyon sorunu yaşadığı görüşünde. Birmingham ekibi Fildişi Sahilli oyuncuyu kiralık olarak vermeyi planlıyor.

ÇOK YÖNLÜ

Fildişi Sahilli yıldız sağ kanat, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında görev alabiliyor. Evann Guessand'ın öne çıkan özelliği ise sürati ve bire birde adam geçebilme kabiliyeti.

FENERBAHÇE YAZIN İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe geçen yaz transfer döneminde Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamıştı. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki yıldız için Nice'e 25 milyon euro teklif ettiği ileri sürülmüştü. Ancak Guessand, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.

Idefix reklam
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi!
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
Dakika dakika İran: Türkiye ikinci temas | Avrupalı yetkililerden "24 saat" iddiası: "ABD İran'a askeri müdahale başlatabilir"
G.Saray'dan Lookman atağı!
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:06
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:05
F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! 01:12
Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! 01:10
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! 01:10
Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? 01:10
Daha Eski
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da! G.Saray iki yıldız için daha Milano'da! 01:10
Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! 01:10
Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! 01:10
F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! 01:10
Sadettin Saran'a Kasımpaşa'da coşkulu karşılama! Sadettin Saran'a Kasımpaşa'da coşkulu karşılama! 01:10
Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! 01:10