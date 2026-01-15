TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a sürpriz teklif! Abraham’a karşılık o yıldızı verecekler

İlk aşamada kale, savunma, sol bek ve orta sahaya takviye düşünen siyah beyazlılarda santrfor bölgesinde de büyük hareketlilik yaşanıyor. Premier Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Aston Villa'nın Tammy Abraham'a olan ilgisinin teklif boyutuna ulaştığı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, en az İngiliz forvet kalitesinde bir golcünün transfer edilmesi halinde ayrılığa onay verdi. 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamaya kararlı olan İngiliz ekibinden siyah-beyazlı yönetime sürpriz bir teklif geldi.

19 MAÇTA 2 KEZ AĞLARI SALLADI

İngiliz kulübü bu transfer için yeni formülünü masaya koydu. Birmingham temsilcisinin Tammy Abraham karşılığında Evann Guessand'ı 1.5 yıllığına Kartal'a kiralamayı artı para vermeyi teklif ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlı kulübün bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu haline geldi. Aston Villa'nın sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Nice'ten kadrosuna kattığı Guessand, 3 kulvarda çıktığı 19 maçta sadece 2 kez ağları salladı.

ADAPTASYON SORUNU

Aston Villa'nın yaz döneminde büyük umutlarla renklerine kattığı Evann Guessand, beklentilere henüz yanıt veremedi. Otoriteler yıldız futbolcunun Premier Lig'e adaptasyon sorunu yaşadığı görüşünde. Birmingham ekibi Fildişi Sahilli oyuncuyu kiralık olarak vermeyi planlıyor.

ÇOK YÖNLÜ

Fildişi Sahilli yıldız sağ kanat, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında görev alabiliyor. Evann Guessand'ın öne çıkan özelliği ise sürati ve bire birde adam geçebilme kabiliyeti.

FENERBAHÇE YAZIN İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe geçen yaz transfer döneminde Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamıştı. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki yıldız için Nice'e 25 milyon euro teklif ettiği ileri sürülmüştü. Ancak Guessand, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.