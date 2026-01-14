CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gözler Agbadou'da

Gözler Agbadou'da

Kartal, stoper transferinde Emmanuel Agbadou’yu bekliyor. Fildişi Sahilli yıldızla anlaşan Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Wolverhampton ile de görüşmelerde final aşamasına ulaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gözler Agbadou'da

Savunma hattında değişime giden Beşiktaş, Emmaneul Agbadou'da geri sayıma geçti. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na veda eden Agbadou, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletti. 28 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı kulüple anlaşma noktasına geldi. Kartal'ın artık İngiliz kulübü Wolverhampton'la görüşmeleri sürdürerek son noktaya getirmesi bekleniyor. Premier Lig ekibinin de Fildişi Sahilli savunmacının ayrılmasına onay vereceği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'A 'EVET' DEDİ

Wolverhampton ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Agbadou'nun 18 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. 1.92 boyundaki 28 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın teklifine son derece sıcak yaklaştığı ifade edildi. Wolverhampton'ın Premier Lig'de son sırada yer almasından dolayı küme düşmeye yakın olması birçok futbolcuyu harekete geçirdi. Agbadou da bu sebepten dolayı ayrılarak Beşiktaş'a gitmeye 'evet' yanıtını verdi.

AFRİKA'DAN GERİ DÖNDÜ

Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Emmanuel Agbadou, yarı finale kadar ilerledi. Kupada sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki stoper, turnuvadan elenmelerinin ardından transfer görüşmelerine hızlıca başladı.

VITOR PEREIRA ALDI

Wolverhampton'a Ocak 2025'te gelen Emmanuel Agbadou'yu İngiliz kulübüne Vitor Pereira transfer etmişti. Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira, Agbadou'yu Wolverhampton'da direkt olarak ilk 11'e yazmıştı. Fildişi Sahilli stoper, Wolves'ta 34 resmi maçta oynadı.

WOLVERHAMPTON'IN PLANI

Kartal'ın transferdeki ana hedeflerinden Agbadou için Wolverhampton sıkıntı çıkarmıyor. Premier Lig'de düşmeleri halinde bedelsiz kalma riski bulunan Agbadou'dan para kazanmak isteyen İngiliz kulübü, Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde olumlu bir tavır izliyor.

F.Bahçe Kante ile prensipte anlaştı!
Aslan transferde büyük oynuyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Emekliye yeni ek ödeme! Maaşlar hafta sonu hesaplarda
En-Nesyri ile ipler kopuyor!
G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! 01:08
Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! 01:01
G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE) G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE) 00:41
Buruk transfer müjdesini verdi! "Gönülleri rahat olsun" Buruk transfer müjdesini verdi! "Gönülleri rahat olsun" 00:41
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için hocasından açıklama! F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için hocasından açıklama! 00:41
Osimhen açıkladı: A. Madrid maçında oynayacak mı? Osimhen açıkladı: A. Madrid maçında oynayacak mı? 00:41
Daha Eski
Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı! Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı! 00:41
G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi! G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi! 00:41
G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 00:41
G.Antep 10 kişiyle kazandı! G.Antep 10 kişiyle kazandı! 00:41
Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! 00:41
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… 00:41