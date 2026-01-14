Gözler Agbadou'da

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Savunma hattında değişime giden Beşiktaş, Emmaneul Agbadou'da geri sayıma geçti. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na veda eden Agbadou, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletti. 28 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı kulüple anlaşma noktasına geldi. Kartal'ın artık İngiliz kulübü Wolverhampton'la görüşmeleri sürdürerek son noktaya getirmesi bekleniyor. Premier Lig ekibinin de Fildişi Sahilli savunmacının ayrılmasına onay vereceği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'A 'EVET' DEDİ

Wolverhampton ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Agbadou'nun 18 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. 1.92 boyundaki 28 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın teklifine son derece sıcak yaklaştığı ifade edildi. Wolverhampton'ın Premier Lig'de son sırada yer almasından dolayı küme düşmeye yakın olması birçok futbolcuyu harekete geçirdi. Agbadou da bu sebepten dolayı ayrılarak Beşiktaş'a gitmeye 'evet' yanıtını verdi.

AFRİKA'DAN GERİ DÖNDÜ

Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na katılan Emmanuel Agbadou, yarı finale kadar ilerledi. Kupada sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki stoper, turnuvadan elenmelerinin ardından transfer görüşmelerine hızlıca başladı.

VITOR PEREIRA ALDI

Wolverhampton'a Ocak 2025'te gelen Emmanuel Agbadou'yu İngiliz kulübüne Vitor Pereira transfer etmişti. Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira, Agbadou'yu Wolverhampton'da direkt olarak ilk 11'e yazmıştı. Fildişi Sahilli stoper, Wolves'ta 34 resmi maçta oynadı.

WOLVERHAMPTON'IN PLANI

Kartal'ın transferdeki ana hedeflerinden Agbadou için Wolverhampton sıkıntı çıkarmıyor. Premier Lig'de düşmeleri halinde bedelsiz kalma riski bulunan Agbadou'dan para kazanmak isteyen İngiliz kulübü, Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde olumlu bir tavır izliyor.