Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırarak Brezilya'ya Corinthians takımına giden Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu. Brezilyalı stoper, "Birçok kulüpten teklif aldım ancak Corinthians'ı tercih ettim. Beşiktaş'taki sözleşmemden feragat ettim çünkü burası benim için daha değerli. Burası benim hayalim, geride ne bıraktığım önemli değil" dedi.