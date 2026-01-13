Abraham 20 milyon euro

Beşiktaş yönetimi, Premier Lig'in köklü kulübü Aston Villa'nın yakın markaja aldığı Tammy Abraham'ın bonservis bedelini belirledi. İngiliz forveti kadroda tutmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklif üst düzey olduğu takdirde bunu değerlendirecek. 28 yaşındaki forvet için 20 milyon euronun altındaki teklifler kesinlikle reddedilecek.
