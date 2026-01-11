CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Jörgensen müjdesi! Chelsea'nin planları değişti

Chelsea, Strasbourg’ta oynayan Paez’i geri çağırıp İpswich’e kiralamayı düşünüyor. Bu durumda Filip Jörgensen Beşiktaş’a kiralık gelebilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Kartal'ın kale için 1 numaralı tercihi Filip Jörgensen ile ilgili olumlu gelişme yaşandı. İngiltere dışına 6 oyuncu kiralayabilen Maviler'in bu kontenjanın dolu olmasından dolayı Beşiktaş'ın ilgilendiği Jörgensen'i sadece bonservisiyle gönderme düşüncesi vardı. Ancak Chelsea'nin sezon başında Strasbourg'a kiraladığı Kendry Paez'i geri çağırıp İpswich Town'a kiralamayı düşündüğü öğrenildi. Paez kiralandığı takdirde Maviler, yurt dışına bir kiralık oyuncu daha yollayabilecek. Bu durumda Premier Lig devi, Danimarkalı eldiveni Beşiktaş'a kiralık olarak gönderebilecek.

'COME TO BEŞİKTAŞ'

Beşiktaşlı taraftarlar, Danimarkalı kalecinin siyah-beyazlı formayı giymesi için sosyal medyada organize oldu. Siyah-beyazlı futbolseverler, Filip Jörgensen'e İnstagram üzerinden 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajını gönderiyor. 23 yaşındaki file bekçisi düzenli olarak forma şansı bulabileceği için siyah-beyazlı kulübe gelmeyi çok istiyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
