Reçber’den müjde

Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çok iyi oyuncularla temas halinde olduklarını belirten deneyimli futbol adamı, "Mevcut durumun farkındayız. Öz eleştiri yapıyoruz. Bunu çözmek için biraz da transfere ihtiyacımız var. Sorunu biliyoruz, çözümü de. Biz ara değil, ana oyuncu istiyoruz. Takımların çıkmak istedikleri oyuncular olmadığı için süreç ağır ilerliyor. Afrika Kupası'nda olan oyuncular var. Ligleri devam eden, İngiltere'den oyuncular var. Beşiktaşımıza en doğru katkıyı yapacak oyuncular için uğraşıyoruz. Sezonun ikinci yarısında bambaşka bir takım geliyor. Hem oyun, hem duygu, hem de coşku olarak" şeklinde konuştu.