Jaouen Hadjam listeden çıkarıldı

Kartal'ın transfer listesinde olan Jaouen Hadjam ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cezayir Futbol Federasyonu sol bek oyuncusu Hadjam'ın sakatlandığını ve bu nedenle Fas'ta devam eden Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarlıdığını açıkladı. Yaşanan bu sakatlık gelişmesinin ardından Hadjam, Beşiktaş'ın transfer listesinden çıkarıldı.
