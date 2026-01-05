CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan stoper harekatı! İki isimden biri gelecek

Beşiktaş'tan stoper harekatı! İki isimden biri gelecek

Savunma hattı alarm veren Beşiktaş'ta ara transfer döneminde öncelik stoper takviyesi. Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda harekete geçen siyah beyazlı yönetim, Emmanuel Agbadou ve Thilo Kehrer için resmi görüşmeler gerçekleştirdi. İki oyuncudan birinin bu hafta açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan stoper harekatı! İki isimden biri gelecek

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın öncelikli hedefi stoper bölgesi olurken, siyah beyazlıların gündeminde iki isim öne çıkıyor. Takvim'de yer alan habere göre Kartal, listenin ilk sırasında yer alan Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a resmi teklifte bulundu. 3 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonunu içeren teklifin masada olduğu öğrenildi. İkinci aday ise Alman stoper Thilo Kehrer. Beşiktaş, Kehrer için Monaco ile resmi temasa geçerken, Fransız ekibinin 10 milyon euro bonservis talep ettiği, siyah beyazlıların ise kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, Agbadou veya Kehrer'den birinin transferini hafta içi tamamlamayı hedefliyor.

Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Dünyanın en değerli 19 futbolcusu! Zirvede 3 isim var…
Trump’tan Güney Amerika’ya açık tehdit! Maduro'dan sonra Petro mu? “Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor”
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri!
"Bu kupa çok değerli"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:50
"Bu kupa çok değerli" "Bu kupa çok değerli" 01:50
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! 01:50
Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! 01:50
G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! 01:50
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... 01:50
Daha Eski
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık 01:50
Icardi'den transfer açıklaması! Icardi'den transfer açıklaması! 01:50
Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! 01:49
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... 01:49
F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! 01:49
Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! 01:49