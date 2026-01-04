Rafa’ya son şans

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen ve son 7 maçta takımdaki yerini alamayan Rafa Silva, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Antalya kampı kadrosuna dahil edilmişti. 52 yaşındaki teknik adam daha önce yaptığı açıklamada "Sözleşmesi gereği idmana çıkıyor. Antrenman performansı 10 üzerinden sıfır" ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın 32 yaşındaki futbolcuya Antalya kampında son bir kez şans vereceği aktarıldı.

AYRILMAK İSTİYOR

Antalya kampına katılan Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulüpten ayrılma düşüncesinden vazgeçmediği öğrenildi. Portekizli orta sahanın menajeri aracılığıyla bazı kulüpler ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuya 15 milyon euro bonservis bedeli biçen Beşiktaşlı yetkililer ise tatmin edici teklif gelmediği takdirde Rafa Silva'yı bırakmaya niyetli değil.