Kovacic önerisi

Orta saha için Salih Özcan ile büyük oranda el sıkışan siyah-beyazlıların gündemine Mateo Kovacic geldi.

Manchester City'de forma giyen Sırp yıldız, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Yönetimin şu aşamada resmi girişimde bulunmadığı ve gelen öneriyi değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcu, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Ayak bileğinden sakatlığı bulunan Mateo Kovacic'in şubat ayında sahalara dönmesi öngörülüyor.

ELİT TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Mateo Kovacic başarılarla dolu kariyerinde Avrupa'nın elit takımlarında forma giydi. Avusturya ekibi LASK'ın altyapısında yetişen tecrübeli orta saha Dinamo Zagreb'teki performansıyla devlerin radarına takıldı. Sırasıyla İnter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City gibi dev takımların formasını başarıyla ıslattı.