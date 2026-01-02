CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kovacic önerisi

Kovacic önerisi

Orta saha için Salih Özcan ile büyük oranda el sıkışan siyah-beyazlıların gündemine Mateo Kovacic geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kovacic önerisi

Orta saha için Salih Özcan ile büyük oranda el sıkışan siyah-beyazlıların gündemine Mateo Kovacic geldi.

Manchester City'de forma giyen Sırp yıldız, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Yönetimin şu aşamada resmi girişimde bulunmadığı ve gelen öneriyi değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcu, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Ayak bileğinden sakatlığı bulunan Mateo Kovacic'in şubat ayında sahalara dönmesi öngörülüyor.

ELİT TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Mateo Kovacic başarılarla dolu kariyerinde Avrupa'nın elit takımlarında forma giydi. Avusturya ekibi LASK'ın altyapısında yetişen tecrübeli orta saha Dinamo Zagreb'teki performansıyla devlerin radarına takıldı. Sırasıyla İnter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City gibi dev takımların formasını başarıyla ıslattı.

F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!
DİĞER
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinde son dakika! Karar verildi
Valilikten liste geldi! 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara...
Cimbom'da son çare Ugarte!
El Karouani transferine Amrabat freni!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:21
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:21
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:19
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:13
Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! 00:33
Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! 00:33
Daha Eski
Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! 00:33
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! 00:33
Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! 00:33
F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! 00:33
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi 00:33
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 00:33