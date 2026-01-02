3 kulvarda zafer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13'te 13 yapan ve namağlup liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş GAİN tüm kupalara talip. Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven çok iyi bir kadro kurduklarını belirterek "İcra kurulumuz, genel menajerimiz Nedim Yücel ve başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile çok mesai harcadık. Bu sene, gelecek sezonların devamı niteliğinde olabilecek bir şampiyonluk istiyoruz. Bu BKT Avrupa Kupası, Basketbol Süper Ligi veya Türkiye Kupası olur" dedi.

HER MAÇTA HEDEF GALİBİYET

Takımı makineye benzeten Özkan Arseven şöyle devam etti: "Bu başlangıcı bekliyordum. Her şey çok güzel işliyor. 13 maç değil, biz namağlup şampiyonluğu hedefler hale geldik.

Tabii bunlar kolay değil, hedefimizden şaşmıyoruz. Her zaman sahaya yenmek için çıkıyoruz. İnşallah bu, gidebildiği yere kadar gidecek. Hiç mağlup olmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu sezon da saha avantajını yakalarsak liderlikle beraber şampiyon olmamızı engelleyecek herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum."

ALIMPIJEVIC CAMİANIN EVLADI

Özkan Arseven, siyah-beyazlılarda üçüncü sezonunu yaşayan başantrenör Dusan Alimpijevic hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Arseven, "Dusan'ın Beşiktaş taraftarını bu kadar sahiplenmesine çok mutlu oluyoruz. Bu, bize gurur veriyor. Dusan Alimpijevic, Beşiktaş camiasının evladı. Eğer Dusan'a 'İki sene daha sözleşmeyi yenileyelim' dersek, 'Hayır' diyebilecek biri değil. Çünkü o da Beşiktaş'ı çok seviyor" şeklinde konuştu.

MATHEWS DÜZGÜN KARAKTER

Özkan Arseven takımın yıldızı Jonah Mathews'un sezon başında birçok Avrupa Ligi takımından teklif almasına rağmen Beşiktaş'ta kaldığını söyledi. Siyahbeyazlı yönetici, "Mathews NBA'de oynayabilecek yetenek ve kapasitede. Çok düzgün ve kaliteli bir karakter.

Mathews'un bir tek NBA çıkışı var. Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlayacak bir tutar. Sözümüzü iki etmeden 2 sezonluk imzayı attı" ifadelerini kullandı.

DERBİ ÖNCESİ İDDİALI

Ligde pazar günü Fenerbahçe Beko ile yapacakları derbiye ilişkin konuşan Arseven şöyle devam etti: "Takım gayet motive. Fenerbahçe, Avrupa Ligi seviyesinde bir ekip ama bizim için herhangi bir takımdan farkı yok. Gözümüzde büyüttüğümüz bir maç değil. Bizim için sıradan bir maç. Basketbol Gelişim Merkezi'nde olacak. Hem kağıt üzerinde hem de sahada güçlü olan taraf biziz."