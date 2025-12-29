CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kalimuendo listede

Siyah-beyazlılar, Nottingham Forest’in 23 yaşındaki Fransız golcüsünü transfer listesine dahil etti. Kartal’ın Arnaud Kalimuendo’yu kiralamak istediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Tammy Abraham'dan beklediği randımanı alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden İngiliz oyuncunun yerine 'bitirici' santrfor transfer edilmesini talep etmişti.

Bu konuda arayışlarını dört bir koldan sürdüren siyah-beyazlılar rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Beşiktaşlı yetkililerin, İngiltere'nin köklü kulübü Nottingham Forest'te forma giyen Arnaud Kalimuendo'yu transfer listesinin üst sıralarına yazdığı bildirildi.

FRANSA'YI SALLADI

Rennes'de geçen sezon 34 maçta 18 gol, 4 asistlik performansıyla Fransa Ligi'ne mührünü vuran 23 yaşındaki golcü, yaz döneminde 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibine transfer olmuştu. Siyahbeyazlıların gelecek vaat eden Fransız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı. Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği Kalimuendo'nun İngiliz kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ATLETİK GOLCÜ

Kalimuendo süratiyle öne çıkan, savunma arkasına koşular yapan ve pres özelliğine sahip bir golcü. Yakın mesafeden attığı şutların gole dönüşme oranı yüksek. İkinci forvet ve kanat forvet olarak da rol alabiliyor. Güçlü pivot forvet özelliklerine sahip değil.

FRANKFURT MASADA

Beşiktaş'ın bu transfer için en önemli rakibi Alman ekibi Eintracht Frankfurt... Sky Sport DE'de yer alan haberde;

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un ilk hedefinin William Osula olduğu, bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise rotayı Kalimuendo'yu çevireceği aktarıldı.

2

Arnaud Kalimuendo, İngiliz ekibinde daha çok hamle oyuncusu olarak öne çıkıyor. Bu sezon 13 karşılaşmada 386 dakika forma şansı bulabildi. Premier Lig'de henüz gol siftahı yapamayan 23 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Utrecht karşılaşmalarında 1'er kez ağları sarsmayı başardı.

