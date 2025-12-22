Rafa’ya kapı kapalı

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva problemi devam ediyor. Teknik heyetle iletişimi tamamen kopan ve Çaykur Rizespor kadroda olmasına rağmen süre almayan Portekizli futbolcu, idmanlardaki görüntüsüyle sınıfta kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın antrenman performansını 'çok zayıf' olarak nitelediği 32 yaşındaki futbolcuya Türkiye Kupası'nda yarın akşam Fenerbahçe derbisinde de kesinlikle görev vermeyi düşünmüyor. Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulübün kendisine uygulayacağı yaptırımın önüne geçmek için antrenmanlara çıktığı belirtildi. Rizespor maçında siyah-beyazlı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği tecrübeli oyuncu, geçen hafta fiziksel olarak hazır olmadığını belirtmiş, Trabzonspor karşılaşmasının kafilesine dahil edilmemişti. Başkan Serdal Adalı takımdan ayrılmayı kafasına koyan Rafa Silva'nın bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirlemişti.

SON 6 MAÇTA OYNAMADI

Rafa Silva Beşiktaş'ın yaptığı son 6 lig maçında süre alamadı. En son Tüpraş Stadı'nda 3-2 yenilgiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisinde forma giyen Portekizli futbolcu, bu sezon 3 kulvarda 16 resmi müsabakada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.