CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa’ya kapı kapalı

Rafa’ya kapı kapalı

Sergen Yalçın, antrenmandaki performansından memnun kalmadığı Portekizli yıldız Rafa Silva’ya Fenerbahçe derbisinde de görev vermeyecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa’ya kapı kapalı

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva problemi devam ediyor. Teknik heyetle iletişimi tamamen kopan ve Çaykur Rizespor kadroda olmasına rağmen süre almayan Portekizli futbolcu, idmanlardaki görüntüsüyle sınıfta kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın antrenman performansını 'çok zayıf' olarak nitelediği 32 yaşındaki futbolcuya Türkiye Kupası'nda yarın akşam Fenerbahçe derbisinde de kesinlikle görev vermeyi düşünmüyor. Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulübün kendisine uygulayacağı yaptırımın önüne geçmek için antrenmanlara çıktığı belirtildi. Rizespor maçında siyah-beyazlı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği tecrübeli oyuncu, geçen hafta fiziksel olarak hazır olmadığını belirtmiş, Trabzonspor karşılaşmasının kafilesine dahil edilmemişti. Başkan Serdal Adalı takımdan ayrılmayı kafasına koyan Rafa Silva'nın bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirlemişti.

SON 6 MAÇTA OYNAMADI

Rafa Silva Beşiktaş'ın yaptığı son 6 lig maçında süre alamadı. En son Tüpraş Stadı'nda 3-2 yenilgiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisinde forma giyen Portekizli futbolcu, bu sezon 3 kulvarda 16 resmi müsabakada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçe'den Almanya’ya stoper çıkarması!
REKLAM - MUUD
DİĞER
Joey Veerman imzaya geliyor! Fenerbahçe'de ilk transfer tamam...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 07:10
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! 00:54
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." 00:54
G.Saray'dan net galibiyet! G.Saray'dan net galibiyet! 00:54
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 00:54
G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:54
Daha Eski
Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! 00:54
Torreira’dan kötü haber! Torreira’dan kötü haber! 00:54
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 00:54
PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... 00:54
Semih gol orucunu bozdu! Semih gol orucunu bozdu! 00:54
Alanyaspor'dan net galibiyet! Alanyaspor'dan net galibiyet! 00:54