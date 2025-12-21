Başarılı değiliz

Tecrübeli hoca, "8 tane Türk oyuncuyla bitirdik. 5 oyuncumuz altyapıdan. Kolay değil. Onlar için de zor. Abraham'ın sakatlığı sonrası santrforumuz yoktu. Son oyuncu değişikliklerinde kulübede 10 dakikadır tartışıyoruz. Ligin ilk yarısında başarılı mıyız? Bence değiliz. Taraftarımız kızmakta, endişelenmekte haklı. Rafa Silva'nın antrenman programı çok zayıf. 10 üzerinden not verirsek 0. Ama mevcut şartlarda durum bu. Ocakta 4 ile 6 oyuncu takviyesi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

DEFANSA NEŞTER VURDU

Sergen Yalçın, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında yaptığı hatalar sebebiyle takımının gol yemesine neden olan Gökhan Sazdağı'nı yedek soyundurdu. Formunda düşüş dikkat çeken Emirhan Topçu da yedek kulübesinde oturdu. Gökhan'ın yerine Taylan, Emirhan'ın yerine ise Djalo ilk 11'de görev aldı.