Divan Kurulu 27 Aralık’ta

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı olağan toplantısı, 27 Aralık'ta yapılacak. Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da yapılacak. Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs durağı ve 4. Levent metro çıkışlarından toplantı için servis kaldırılacak.
