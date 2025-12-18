CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Divan Kurulu 27 Aralık'ta

Divan Kurulu 27 Aralık'ta

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı olağan toplantısı, 27 Aralık'ta yapılacak. Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da yapılacak. Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs durağı ve 4. Levent metro çıkışlarından toplantı için servis kaldırılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Divan Kurulu 27 Aralık'ta
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2025 yılı olağan toplantısı, 27 Aralık'ta yapılacak. Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da yapılacak. Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs durağı ve 4. Levent metro çıkışlarından toplantı için servis kaldırılacak.
