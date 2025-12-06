Rafa kararı Sergen Yalçın’da

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takımla antrenmanlara başlayan Rafa Silva için karar teknik direktör Sergen Yalçın'da olacak. Portekizli futbolcunun, lig ve kupa maçlarında forma giyip giymeyeceği netleşmedi. Sergen Yalçın'ın teknik ekibiyle bir toplantı yaparak son kararını vereceği ifade edildi.

VEDALAR NETLEŞİYOR

Ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş'ta ayrılıklar netleşiyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen isimler David Jurasek ve Jonas Svensson'un ocak ayında takıma veda etmeleri bekleniyor. Teknik heyetin de olumsuz rapor verdiği iki yıldızın ayrılığa yakın oldukları kaydedildi.

RİCARDO BELİRSİZLİĞİ

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Elan Ricardo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun kiralık oynadığı Athletico Paranaense kulübünde de beğenilmediği aktarıldı. Ricardo ile Brezilya kulübünün yolları ayırmaya yakın olduğu kaydedildi. Bu nedenle siyah-beyazlıların ocak ayında genç futbolcuya yeni bir kulüp arayacağı belirtildi.