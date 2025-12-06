CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa kararı Sergen Yalçın’da

Rafa kararı Sergen Yalçın’da

Takımla beraber antrenmanlara çıkan Rafa Silva ile ilgili son kararı Sergen Yalçın verecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa kararı Sergen Yalçın’da

Takımla antrenmanlara başlayan Rafa Silva için karar teknik direktör Sergen Yalçın'da olacak. Portekizli futbolcunun, lig ve kupa maçlarında forma giyip giymeyeceği netleşmedi. Sergen Yalçın'ın teknik ekibiyle bir toplantı yaparak son kararını vereceği ifade edildi.

VEDALAR NETLEŞİYOR

Ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş'ta ayrılıklar netleşiyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen isimler David Jurasek ve Jonas Svensson'un ocak ayında takıma veda etmeleri bekleniyor. Teknik heyetin de olumsuz rapor verdiği iki yıldızın ayrılığa yakın oldukları kaydedildi.

RİCARDO BELİRSİZLİĞİ

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Elan Ricardo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun kiralık oynadığı Athletico Paranaense kulübünde de beğenilmediği aktarıldı. Ricardo ile Brezilya kulübünün yolları ayırmaya yakın olduğu kaydedildi. Bu nedenle siyah-beyazlıların ocak ayında genç futbolcuya yeni bir kulüp arayacağı belirtildi.

Buruk'tan penaltı isyanı!
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
DİĞER
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı...
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Tedesco'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Samsunspor'dan Yunus Akgün paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:53
Daha Eski
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 00:53
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 00:53
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 00:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! 00:53
UEFA'dan Duran'a şok ceza! UEFA'dan Duran'a şok ceza! 00:53
G.Saray'dan Salah bombası! G.Saray'dan Salah bombası! 00:53