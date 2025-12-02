CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta El Bilal Toure geri sayımı! Sözleşmesindeki madde...

Beşiktaş'ta El Bilal Toure geri sayımı! Sözleşmesindeki madde...

Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 3 kez ağları havalandıran El Bilal Toure, sezon sonuna kadar 12 gol daha atması durumunda sözleşmesindeki özel madde devreye girecek. Siyah-beyazlılar böylelikle 15 milyon euro karşılığında 24 yaşındaki Malili oyuncunun bonservisini alabilecek. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta El Bilal Toure geri sayımı! Sözleşmesindeki madde...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden El Bilal Toure, son haftalardaki yükselişiyle birlikte gözleri üzerine çevirdi. Ligde 10. maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3. kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu gollerin 2'sini son 4 haftada kaydeden Malili futbolcu, diğer gol sevincini ise 3. haftada Başakşehir karşılaşmasında yaşadı. El Bilal Toure'nin ligde 2 de asisti bulunuyor.

FORMAYI ALDI, HAKKINI VERDİ!

Toure, Atalanta'dan 15 milyon Euro opsiyonla kiralık olarak dahil olmuştu. Son maçlarda santrforda oynamaya başlayan ve ritmini de artıran Malili futbolcunun formunu sürdürmesi halinde sezon sonunda otomatik olarak opsiyonu devreye girebilir. Toure'nin sözleşmesinde "Resmi karşılaşmalarda 15 gol atarsa opsiyon devreye girer" maddesi bulunuyor. Sabah'ın haberine göre yetenekli forvet, sezonun kalan bölümünde 12 gol daha attığı takdirde Beşiktaş parayı yatırıp kontratını alabilecek. Siyah-beyazlı takımda mutlu olan ve yeniden düzenli olarak oynayıp kendini bulmaya başlayan genç futbolcu, atacağı gollerle kaderini kendisi tayin edecek.

G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor!
Dev derbiye scout akını!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme!
Buruk: Canımızı zor kurtardık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:41
Dev derbide kazanan çıkmadı! Dev derbide kazanan çıkmadı! 00:41
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 00:41
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! 00:41
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! 00:41
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 00:41