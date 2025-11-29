CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Yeni lider Paulista

Yeni lider Paulista

Kartal’da son oynanan Samsunspor maçında tribünlerin alkışladığı Gabriel Paulista, teknik heyetin beğenisini kazandı. Yıldız isim şu anda takımda liderliği üstleniyor, defansa güç katıyor

Yeni lider Paulista

Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de oynanan ve 1-1 berabere biten Samsunspor maçında tribünlerin destek verdiği nadir isimlerden olan Brezilyalı stoper performansıyla öne çıkıyor. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, takım içerisinde liderliği de üstleniyor. Aynı zamanda siyah-beyazlılarda teknik heyet de Gabriel Paulista'nın profesyonelliğini takdir ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bir sakatlık ya da ceza olmadığı müddetçe Paulista'yı hep ilk 11'de kullanmayı düşündüğü kaydedildi. Paulista'nın yanında ya Tiago Djalo ya da Emirhan Topçu forma giyecek.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Paulista, bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkarken bin 35 dakika sahada kaldı. Zaman zaman sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Brezilyalı stoper, 1 de asist yaptı.

