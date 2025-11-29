CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Potada dev heyecan

Potada dev heyecan

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla alkışları toplayan Beşiktaş Gain Basketbol Takımı, Avrupa sahnesinde dev bir heyecana hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Potada dev heyecan

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla alkışları toplayan Beşiktaş Gain Basketbol Takımı, Avrupa sahnesinde dev bir heyecana hazırlanıyor. 5 Aralık Cuma günü EuroCup'ta Yunan ekibi Panionios ile oynayacak siyah-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftarlarıyla buluşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak Beşiktaş Gain, dolu tribünler önünde yeni bir zafer alması hedefliyor. Karşılaşmanın biletleri önceki gün satışa sunuldu.

G.Saray'dan çifte plan! Derbi dizilişi...
REKLAM - D&R
DİĞER
Levent Tüzemen'den dikkat çeken derbi sözleri: "Galatasaray'ın en büyük avantajı..."
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! 23:47
G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! 23:47
Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... 23:47
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! 23:47
Kocaelispor sahasında yine galip! Kocaelispor sahasında yine galip! 23:47
F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... 23:47
Daha Eski
Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? 23:47
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! 23:47
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! 23:47
F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! 23:47
Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! 23:47
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? 23:47