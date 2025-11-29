Potada dev heyecan

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla alkışları toplayan Beşiktaş Gain Basketbol Takımı, Avrupa sahnesinde dev bir heyecana hazırlanıyor. 5 Aralık Cuma günü EuroCup'ta Yunan ekibi Panionios ile oynayacak siyah-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftarlarıyla buluşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak Beşiktaş Gain, dolu tribünler önünde yeni bir zafer alması hedefliyor. Karşılaşmanın biletleri önceki gün satışa sunuldu.
