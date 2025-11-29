Potada dev heyecan

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla alkışları toplayan Beşiktaş Gain Basketbol Takımı, Avrupa sahnesinde dev bir heyecana hazırlanıyor. 5 Aralık Cuma günü EuroCup'ta Yunan ekibi Panionios ile oynayacak siyah-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftarlarıyla buluşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak Beşiktaş Gain, dolu tribünler önünde yeni bir zafer alması hedefliyor. Karşılaşmanın biletleri önceki gün satışa sunuldu.