Beşiktaş'tan Alanya'ya transfer çıkarması! Maestro ve Ümit Akdağ...

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve kadrodaki aksamaların ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Alanyaspor’un genç yıldızları Maestro ve Ümit Akdağ için harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iki genç oyuncu netleşti. Edinilen bilgilere göre; Siyah-Beyazlı çalıştırıcının gözdesi konumunda olan Maestro ve Ümit Akdağ, Alanyaspor'daki performanslarıyla dikkat çekiyor.

22 YAŞINDAKİ MAESTRO...

Angolalı orta saha oyuncusu olarak gösterdiği etkili performansla takımının en değerli isimlerinden biri. 2.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç futbolcunun Alanyaspor ile kontratı 2029 yazına kadar devam ediyor. Maestro'nun oyun görüşü ve sahadaki dinamizmi, Sergen Yalçın'ın orta sahadaki planlarının merkezinde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN İHTİYAÇ DUYDUĞU GÜVEN

Öte yandan savunmanın bel kemiği Ümit Akdağ da siyah-beyazlı hocanın radarında. 1.92 boyundaki stoper, hava toplarında etkili ve güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, Alanyaspor ile 30 Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor. Ümit Akdağ'ın savunmadaki liderliği, Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu güç ve güveni sağlama potansiyeli taşıyor.

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda iki genç yıldız için ara transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.

