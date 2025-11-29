CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

Beşiktaş’ta Felix Uduokhai dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

Geçtiğimiz sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Felix Uduokhai, beklenen katkıyı veremedi. Siyah-beyazlı yönetim, Alman stoperi ocak ayında göndermeye hazırlanıyor. Oyuncuya Almanya’dan talipler var. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:07
Beşiktaş’ta Felix Uduokhai dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

Beşiktaş'ta devre arası hareketliliği başladı. Siyah-beyazlılarda performansıyla teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan Felix Uduokhai için ayrılık ihtimali güçleniyor. Kadro planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki savunmacının, ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde.

Geçtiğimiz sezon başında takıma katıldığında savunmaya güç katması beklenen Uduokhai, inişli çıkışlı performansı ve bireysel hataları nedeniyle sık sık eleştiri aldı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev alan Alman stoper, özellikle büyük maçlardaki konsantrasyon kayıplarıyla tepki çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da raporunda Uduokhai'nin gelecek planlamasında düşünülmediği belirtildi.

Oyuncunun ayrılığı için Almanya'dan bazı kulüplerin nabız yokladığı ifade ediliyor. Bundesliga ve Bundesliga 2 ekiplerinin, mali şartların oluşması halinde tecrübeli stoperi kadroya katmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun ayrılığından bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

