Orkun-Ndidi ortaklığı

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezasının bitip takıma dönmesi, Fatih Karagümrük sınavı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirecek. Kaptanın, Rafa Silva'nın yerine 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor. Orta sahada ayrıca dinamizmi ve top çalma yeteneğiyle öne çıkan Wilfried Ndidi görev yapacak. İkilinin ilk 11'de oynaması siyah-beyazlı takımın savunma yönünü iyice güçlendirecek. Beşiktaş bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda bireysel hatalardan yediği gollerle skor üstünlüğünü muhafaza edememişti. 52 yaşındaki teknik adam, Orkun Kökçü ve ikinci kaptan Ndidi'den zor dönemeçte sahaya karakter koymalarını istedi.