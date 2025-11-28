CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Orkun-Ndidi ortaklığı

Orkun-Ndidi ortaklığı

Cezası sona eren ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11’e dönecek olan kaptanın Nijeryalı yıldız ile birlikte orta sahada görev alması takım savunmasını güçlendirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Orkun-Ndidi ortaklığı
Orkun Kökçü'nün kırmızı kart cezasının bitip takıma dönmesi, Fatih Karagümrük sınavı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirecek. Kaptanın, Rafa Silva'nın yerine 10 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor. Orta sahada ayrıca dinamizmi ve top çalma yeteneğiyle öne çıkan Wilfried Ndidi görev yapacak. İkilinin ilk 11'de oynaması siyah-beyazlı takımın savunma yönünü iyice güçlendirecek. Beşiktaş bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda bireysel hatalardan yediği gollerle skor üstünlüğünü muhafaza edememişti. 52 yaşındaki teknik adam, Orkun Kökçü ve ikinci kaptan Ndidi'den zor dönemeçte sahaya karakter koymalarını istedi.
