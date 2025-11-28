Beşiktaş’ta Rafa Silva krizine yeni çözüm! İşte Sergen Yalçın’ın planı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta son haftalardaki sonuçların ardından gözler hem ocak ayı transfer dönemine hem de mevcut kadro içi çözümlere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımın hücumdaki üretkenlik sorununa anlık bir çözüm bulmak için farklı formüller üzerinde çalışıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Yalçın'ın öncelikli planlarından biri Orkun Kökçü'yü 10 numara pozisyonunda yeniden yapılandırmak.

Rafa Silva'nın yokluğunda bu bölgede Vaclav Cerny'i deneyen tecrübeli çalıştırıcı, Çek oyuncudan istediği verimi alamayınca cezası sona eren Orkun'a özel bir rol hazırlamaya başladı.

BENFICA'DAKİ OYUN KURUCU ROLÜNE DÖNÜŞ

Antrenmanlarda Orkun'la bire bir ilgilenen Sergen Yalçın, milli futbolcunun pozisyon alma açılarını, pas zamanlamasını ve ceza sahası çevresindeki karar verme hızını geliştirmeye odaklanıyor.

Yalçın'ın hedefi, Orkun'un Benfica döneminde sergilediği üretken oyun kurucu kimliğini, Beşiktaş'ın daha yüksek tempolu oyununa entegre etmek. Özellikle hızlı hücum geçişlerinde ilk topu en doğru şekilde kullanması konusunda oyuncuya ekstra sorumluluk verildiği ifade ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 19 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 asistlik katkı sağladı.