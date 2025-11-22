Hukuki süreç başlıyor

SABIRLARI TAŞIRDI

Beşiktaş'ta Rafa Silva sorunu can sıkmaya başladı. 2 Kasım Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra tam 19 gündür antrenmana çıkmayan Portekizli futbolcunun tavırları bardağı taşırdı. Son olarak bel ağrılarını gerekçe göstererek antrenmana çıkmayan 32 yaşındaki futbolcunun MR'ında bel ağrısını açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Rafa Silva'nın tesislerdeki tedavisinin A takımın antrenman saatlerinden farklı bir zamanda yapılması kararı alındı.

YABANCILAR RAHATSIZ

Bunun nedeni yaşanan krizden takımın olumsuz yönde etkilenmemesi. Bazı yabancı futbolcuların Portekizli oyuncunun tavrından rahatsız olduğu öğrenildi. Yaşanan süreci hassasiyetle takip eden Beşiktaş yönetiminin kulübün menfaatlerini koruma adına Rafa ile ilgili hukuki süreç başlatması bekleniyor. İlk günlerde tecrübeli futbolcuya destek veren Beşiktaş taraftarları da son günlerde yaşananlar sebebiyle sosyal medyada Silva'ya cephe aldı.

LİGDE 2 MAÇ KAÇIRDI

Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Rafa Silva, sakatlığı nedeniyle 2 maçta forma giyemedi. Portekizli futbolcu baldır problemleri sebebiyle Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarında takımdaki yerini alamadı.

RAFA SILVA İÇİN İYİ SEÇENEK

Portekizli gazeteci Oliviera, Rafa Silva'nın Benfica için iyi bir seçenek olduğunu söyledi. TRT'ye konuşan Sport TV muhabiri, "Benfica'nın yaratıcı oyuncusu Dodi Lukebakio sakat, bu yüzden Rafa iyi bir seçenek olabilir. Kulübü tanıyor ve taraftarlar Rafa'yı gerçekten çok seviyor. Bu yüzden geri dönüş bir ihtimal olabilir. Ama bu konuda Mourinho'nun görüşü çok önemli olacak" dedi.