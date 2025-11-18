CANLI SKOR ANA SAYFA
Avrupa'daki Beşiktaş derneklerinin başkanları Köln'de toplandı!

Avrupa'daki Beşiktaş derneklerinin başkanları Köln’de toplandı!

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkanları Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen toplantıda buluştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 10:29
Avrupa'daki Beşiktaş derneklerinin başkanları Köln’de toplandı!

Beşiktaş'ın Yurt Dışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları başkanlığındaki toplantı yaklaşık 53 Beşiktaş derneğinin başkanı ve yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı da toplantının bir bölümüne İstanbul'dan görüntülü katılarak başkanlara teşekkür etti ve her türlü ihtiyaç ve sıkıntılarını kendilerine iletilmelerini söyledi.

YOL HARİTASI KONUŞULDU

Toplantıda tüm Avrupa'daki Beşiktaş derneklerinin başkanlarının planlandıkları çalışmalar tartışıldı. Başkanların birbirleriyle daha etkili iletişim yöntemleri geliştirmeleri ve Avrupa'daki yetenekli Türk çocuklarını Beşiktaş kulübüne kazandırma konusunda daha verimli olunması da toplantıda konuşulan konular arasında yer aldı.

Ayrıca toplantıda dernekler arası iletişim, dernek faaliyet raporları, dernek kriterlerinin belirlenmesi, Gelecek dönem stratejileri, ortak sorunlar ve çözüm önerileri, Avrupa maçları ile İlgili bilet talepleri ve bir sonraki toplantının planlanması konuları görüşüldü.

KARTAL YUVALARI OLUŞTURUN TAVSİYESİ

Avrupa dernek başkanlarına "Kartal Yuvaları" oluşturabileceklerinin anlatıldığı toplantıda derneklerin 31 Ocak 2026 tarihine kadar faaliyet raporları ile kongre üyesi listelerini göndermeleri talep edildi.

Beşiktaş Yurt Dışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, çalışmanın oldukça verimli geçtiğini belirterek Köln'de yapılan çalışmayı değerlendirdi.

TORUNOĞULLARI: DAHA GÜÇLÜ BİR AVRUPA YAPILANMASI OLUŞTURUYORUZ

Aykut Torunoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Avrupa'da Beşiktaşımız için çalışan hizmet veren derneklerimizle bir araya geldik. Bana göre çok da verimli bir toplantı oldu. Beşiktaş için daha çok nasıl katkı sağlayabiliriz neler yapabiliriz onları konuştuk. Bu tip toplantıları bundan sonra daha sık yapmayı kararlaştırdık. İnşallah bundan sonra daha güçlü bir Beşiktaş için Avrupa çatısı altında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkadaşların bütün sıkıntılarını biletler dahil notlarını aldık, profesyonel bir çalışma başlatacağız talepleri merkezimize iletteceğiz. Bugün başkanımız yoğun çalışmalarından dolayı buraya gelemedi. Ancak telefonla İstanbuldan katılarak başkanlarımıza mesajlarını iletti çok da güzel oldu. Bir dahaki toplantımıza inşallah bizzat gelerek bizlerle birlikte olacak"

