Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi! Basın toplantısı duyuruldu

Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın katılacağı önemli bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Portekizli yıldız Rafa Silva’nın kulüpteki geleceği toplantının ana gündem maddesi olacak. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 21:05
Beşiktaş, kulübün resmi kanallarından yaptığı açıklamayla 15 Kasım Cumartesi günü kritik bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Toplantıya Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın katılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, toplantının ana gündem maddesinin profesyonel futbolcu Rafa Silva'nın kulüpteki geleceği olacağı belirtildi. Ayrıca Futbol A Takımı'nın güncel konularının da masaya yatırılacağı ifade edildi.

Beşiktaş, Portekizli yıldız oyuncu hakkında önemli bir detayı da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulüpten izin istediği bildirildi.

İrfan Can ve Cenk affedilecek mi?
