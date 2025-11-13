Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi! Basın toplantısı duyuruldu

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, kulübün resmi kanallarından yaptığı açıklamayla 15 Kasım Cumartesi günü kritik bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Toplantıya Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın katılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, toplantının ana gündem maddesinin profesyonel futbolcu Rafa Silva'nın kulüpteki geleceği olacağı belirtildi. Ayrıca Futbol A Takımı'nın güncel konularının da masaya yatırılacağı ifade edildi.

Beşiktaş, Portekizli yıldız oyuncu hakkında önemli bir detayı da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Rafa Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulüpten izin istediği bildirildi.