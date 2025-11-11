Beşiktaş'tan Ter Stegen operasyonu! Girişimler başladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen'i transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 16:10
Barcelona'da forma şansı bulamayan yıldız kaleci için yeni bir transfer iddiası gündemde. Alman basınına göre, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann oyuncuya düzenli oynaması gerektiğini iletmişti. Aksi halde yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda yer alması zor görünüyor.

İspanya'da Joan Garcia ve Wojciech Szczesny'nin arkasında kalan deneyimli kaleciye Beşiktaş'ın ilgisi olduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Plan, maaşın bir bölümünün Barcelona tarafından karşılanması yönünde.

Beşiktaş cephesi dışında bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi. Ancak kalecinin Saudi Pro League seçeneğine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli eldivenin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Habere göre transferin gerçekleşmesi büyük ölçüde oyuncunun isteğine bağlı olacak. Beşiktaş yönetimi ise bu fırsatı değerlendirmek için temaslarını sürdürüyor.

İŞTE O HABER

