Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Antalyaspor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Cihan Aydın'ın düdüğüyle start alan mücadelede, Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Temel üstleniyor. Karşılaşmanı 4. hakemi ise Gürcan Hasova.

59. RANDEVU

Ligde siyah-beyazlılar bu maça kadar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 13 puan neticesinde averaj ile 12. sırada bulunuyor.

İki takım bu mücadeleye kadar 58 kez rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 36, kırmızı-beyazlılar da 8 defa galip geldi. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 121 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 56 gol gördü. Ligde son oynanan mücadele ise Antalyaspor ev sahipliğinde 1-1 sona erdi.

5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, bu mücadeleye kadar ligde oynadığı son 5 müsabakadan 1'inde sahadan galip ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri tek galibiyetini Konyaspor'a karşı yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılara karşı Yeni Malatyaspor, Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'nın başında toplam 11 kez rakip oldu. Bulut, söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDEN İZLİYOR

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, cezalı olduğu için Antalyaspor maçında kulübede yer alamadı. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi. Antalya deplasmanında siyah-beyazlıların kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz liderlik ediyor.