Tammy Abraham: Sezonun gollerinden birini attım

Tammy Abraham: Sezonun gollerinden birini attım

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

08 Kasım 2025 Cumartesi 22:26
Tammy Abraham: Sezonun gollerinden birini attım

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Tammy Abraham, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan İngiliz golcü, "Bence sezonun gollerinden birini attım. Kaleyi gördüm, kimsenin dokunduğunu da göremedim. Şutu çekme kararı verdim ve gol oldu. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Maça iyi başladık. İstekli başladık. Yapmak istediğimiz şey de buydu, iyi başlamaktı. Fırsatlar yarattık maçın başında. Bunu hep yapmalıyız. Sabırlı olmalıyız. İkinci yarı zor olacaktı. Deplasmandayız, maçı kazanmak isteyen iyi bir takıma karşı oynadık. İyi savunma yaptık. Bugünün önemli bir detayıydı. Jota oyuna girdi ve 3. golü attı. Kendisi ve takımım adına mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

