Beşiktaş GAİN-JL Bourg CANLI | Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
EuroCup B Grubu 5. haftasında Beşiktaş GAİN ile JL Bourg karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, zirve mücadelesinde kazanmanın hesaplarını yapıyor. Oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, namağlup yoluna devam eden Fransa temsilcisine karşı iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Basketbolseverler ise "Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 14:00
EuroCup B Grubu'nun 5. haftasında heyecan İstanbul'da yaşanacak. Beşiktaş GAİN, sahasında Fransız temsilcisi JL Bourg'u ağırlayacak. Namağlup şekilde ilerleyen rakibine karşı hata yapmak istemeyen siyah-beyazlı ekip, zirve yarışında galibiyet peşinde. Dusan Alimpijevic yönetimindeki takım, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek dikkat çekiyor ve iç saha avantajını kullanarak sahadan kazanarak ayrılmayı hedefliyor. Basketbolseverler şimdiden "Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı canlı izle" aramalarıyla karşılaşmayı takip etmeye başladı. Peki, Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ GAİN-JL BOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-JL BOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN-JL Bourg maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK MÜCADELE

Başantrenör Dusan Alimpijevic önderliğinde başarılı bir performans ortaya koyan Beşiktaş GAİN, EuroCup'ın 5. haftasında zirveye yükselmek için parkeye çıkacak. 4'te 4 yapan Fransa temsilcisi JL Bourg'u İstanbul'da konuk etmeye hazırlanan siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak hem liderliği hem de averaj üstünlüğünü almayı amaçlıyor.

