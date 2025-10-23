Adalı'dan destek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kritik Konyaspor karşılaşması öncesi takımı yalnız bırakmadı. Başkan Serdal Adalı, Konyaspor maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete destek verdi. Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Kara Kartla'da Başkan Serdal Adalı'nın maçlardan önce takımla sık sık bir araya gelmesi bekleniyor. Serdal Adalı, Konyaspor deplasmanında da hazır bulundu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kritik Konyaspor karşılaşması öncesi takımı yalnız bırakmadı. Başkan Serdal Adalı, Konyaspor maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete destek verdi. Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Kara Kartla'da Başkan Serdal Adalı'nın maçlardan önce takımla sık sık bir araya gelmesi bekleniyor. Serdal Adalı, Konyaspor deplasmanında da hazır bulundu.