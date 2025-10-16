CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Davitashvili operasyonu! Sergen Yalçın’ın ilk tercihi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Sergen Yalçın, ara transfer döneminde sol kanada Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili’yi istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, St. Etienne forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek için Fransa’ya gidecek. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Süper Lig'de milli araya 3 maçlık namağlup seriyle giren Beşiktaş, ara transfer dönemine kadar bu çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Ara transfere ligde iyi bir sıralamada eli güçlü bir şekilde girmek amacındaki siyah-beyazlılarda, transfer listesi de şekilleniyor. Transfer için Başkan Serdal Adalı'dan tam yetki alan Sergen Yalçın'ın ilk isteği sol kanat oldu. Tecrübeli teknik adam, Başkan Adalı'dan Fransa'da Ligue 2'de St. Etienne'de oynayan Zuriko Davitashvili'yi istedi. Gürcistan Milli Takımı'nın da yıldızlarından olan 24 yaşındaki sol kanat, hızlı ve atletik oyun yapısıyla Yalçın'ın uygulatmak istediği sistemde tam da aradığı isim.

GÜRCÜ YILDIZ DA SICAK BAKIYOR

Sergen Yalçın'ın 10 numarada da oynayabilen ancak sol kanatta forma vermeyi düşündüğü Davitashvili için Başkan Adalı, ara transferde Fransa'ya çıkarma yapacak. Adalı, Fransızlarla masaya oturup, sözleşmesi 2028'de bitecek olan genç hücumcunun transferini bitirmek adına tüm şartlarını zorlayacak. Yaz transfer döneminde de Beşiktaş ile adı geçen Gürcü kanat oyuncusunun, siyah-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi. Davitashvili, önceki gün Milli Takımımız'a karşı da ilk 11'de başladığı 4-1 kazandığımız maçta 71 dakika sahada kaldı. 49 kez milli formayı giyen Gürcü yıldız, 7 gol, 4 asist katkısı sağladı.

4

Davitashvili , bu sezon St. Etienne'de oynadığı 8 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

