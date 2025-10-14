CANLI SKOR ANA SAYFA
Orta sahada alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan siyahbeyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu maçlar öncesinde Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra’ya ‘hazır olun’ emri verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
GELİŞİM İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Süper Lig'de zorlu maç trafiğine girecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, milli arada altyapıdan A Takım'a yükselen genç oyuncularla özel olarak ilgileniyor. Gençlerin gelişimi için özel bir çalışma süreci başlatan 52 yaşındaki teknik adam, orta sahada fazla alternatifi olmadığı için Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'dan çok şeyler bekliyor. Deneyimli teknik adam birebir görüşme yaptığı iki oyuncuya 'Hazır olun' talimatını verdi

SAVUNMA YÖNÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR

Yalçın, Transfermarkt piyasa değerini 1 milyon euro artırarak 6 milyon euroya yükselten Demir Ege'den savunma yönünü geliştirmesini talep etti. 21 yaşındaki futbolcunun defans dörtlüsü önünde 'denge oyuncusu' haline gelmesi hedefleniyor. Kartal Kayra Yılmaz ise daha çok hücuma dönük pozisyonda görev alacak. Teknik heyet, 8 numarada Orkun Kökçü'nün alternatifi olarak düşünülen 24 yaşındaki futbolcudan geçiş oyununa katkı sağlamasını istiyor.

1

Beşiktaş'ın 10 Eylül'de sözleşmesini 3 yıllık uzattığı Kartal, bu sezon Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında 6 olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi. Toplam 296 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcunun 1 asisti bulunuyor.

2

Demir Ege her geçen gün performansının üstüne koyuyor. Süper Lig'de 5, Avrupa kulvarında ise 5 maçta forma giyen genç oyuncu, St Patrick's ağlarını havalandırmış, RAMS Başakşehir maçında ise Cengiz Ünder'e asist yapmıştı.

