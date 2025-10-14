Alimpijevic devşirmeye karşı

Beşiktaş GAİN ile birlikte Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştıracak olan Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu. Sırbistan'da devşirme oyuncu konusuna kapalı olduğunu vurgulayan 39 yaşındaki başantrenör, "Kadromuzda vatandaşlığa sonradan kabul edilmiş oyuncu olmayacak. Ben görevde olduğum sürece yabancı oynamayacak. Ülke olarak basketbolda neler yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.