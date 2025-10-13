CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ayrılığı! Şartların oluşması halinde...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ayrılığı! Şartların oluşması halinde...

Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan Gabriel Paulista ile ilgili devre arasında transfer edileceğine yönelik söylentiler güç kazanmaya başladı. Brezilyalı stopere ülkesinin takımlarından Corinthians’ın talip olduğu ve Paulista'nın şartların oluşması halinde teklife olumlu yanıt vereceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ayrılığı! Şartların oluşması halinde...

Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın fazla şans vermediği tecrübeli savunmacıya ülkesinin takımlarından Corinthians'ın talip olduğu öğrenildi. Brezilya ekibinin ara transfer döneminde Paulista'yı kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sonra erecek olan Paulista, şartların oluşması halinde Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gol, 2 asiste imza atan deneyimli stoper yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 22 maç kaçırdı. Deneyimli futbolcu stoper tandeminde Emirhan, Djalo ve Uduokhai'nin ardından 4. alternatif konumunda.

