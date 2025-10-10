CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İnler: Semih doğru yaptı

İnler: Semih doğru yaptı

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Cagliari’ye transfer olan Semih’e kol kanat gerdi. Genç golcüyü dikkatle takip ettiğini ifade eden 41 yaşındaki futbol adamı, milli futbolcunun İtalya tercihinin doğru bir adım olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İnler: Semih doğru yaptı
Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Cagliari'ye transfer olan Semih'e kol kanat gerdi. Genç golcüyü dikkatle takip ettiğini ifade eden 41 yaşındaki futbol adamı, milli futbolcunun İtalya tercihinin doğru bir adım olduğunu söyledi.
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Daha Eski
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47
Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı 00:47