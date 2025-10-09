Demir Ege'nin talibi çok

Geçen sezon Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen ve 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayan Demir Ege Tıknaz yine Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda. 21 yaşındaki Demir Ege'den uzun süre faydalanmak isteyen yönetim oyuncusunu bırakmak istemiyor. Ancak çok cazip bir teklif gelirse yönetim masaya oturacak.
