Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem yeniden Davitashvili

Sol kanada takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin Saint Etienne forması giyen yıldız oyuncu Zuriko Davitashvili için yeniden harekete geçeceği öğrenildi. İşte siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Milli maç için lige verilen araya 13 puanla giren (1 maçı eksik) Beşiktaş için ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek. Şu anda orijinal sol kanat oyuncusu olmayan siyah-beyazlıların ara transferde en önemli hedeflerinden birinin Zuriko Davitashvili olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim yazın Gürcü yıldızı renklerine katmak için büyük uğraş vermiş, ancak Fransa'da transfer dönemi kapandığı için Saint Etienne teklifi veto etmişti. Serdal Adalı yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözdeleri arasında yer alan 24 yaşındaki sol kanat için Fransız kulübünün kapısını bir kez daha çalacak. Beşiktaş'ta transfer edilen Jota Silva, Vaclav Cerny ve Cengiz Ünder'in gerçek mevkileri sağ kanat. Bu arada Yalçın'ın planları arasında yer almayan Milot Rashica ile Ocak'ta yolların ayrılması bekleniyor.

8 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI

Zuriko Davitashvili sezona fırtına gibi girdi. 8 maçın 6'sına ilk 11'de başlayan ve 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takımımız'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan Gürcistan maçında gol atmıştı.

