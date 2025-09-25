CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Rafa Silva resitali

Rafa Silva resitali

Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Rafa, birbirinden güzel gollere imzasını atarak takımının elde ettiği 3 puanda önemli bir rol oynadı. Tecrübeli oyuncu, Eyüp önünde de kaydettiği golle zaferi getirmişti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Rafa Silva resitali

Beşiktaş'ta geçen sezonki görüntüsünün altında bir grafik sergilyen Portekizli Rafa Silva, patlamayı Kayserispor maçıyla birlikte yaptı. Sezonun ilk maçı olan Eyüp mücadelesinde 90+6'da kaydettiği golle takımına 3 puanı getiren Rafa Silva, ardından sessizliğe bürünmüştü. Performansıyla da eleştirilen Rafa, Kayserispor maçında ise kelimenin tam anlamıyla bir resital sundu ve tek kişilik şovu ile takımına 3 puanı getiren isim oldu. İlk düdükten itibaren sahada bambaşka bir Rafa Silva vardı.

GELİŞİNE HARİKA VURDU

Maçın 15'inci dakikasında Orkun Kökçü'nün harika pasında savunmanın arkasına sızan Portekizli futbolcu, topu doğrudan köşeye gönderdi. 32'de kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu iyi takip eden Rafa, ceza alanı dışarısından gelişine harika vurarak köşeyi buldu ve farkı açtı. 58'de ise Milot Rashica'nın harika pasına hareketlenen Rafa, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

DEVRİM SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle kadroda değişime gitti. Başarılı çalıştırıcı, 18 yaşındaki genç Devrim Şahin'i ilk kez sahaya sürdü. Sol kanatta görev alan Devrim, ilk maçı olmasına karşın beğeni topladı.

BEŞİKTAŞ'TA ZORAKİ DEĞİŞİM

Beşiktaş'ta 3-0 kaybedilen Göztepe maçına göre kadroda 3'ü zorunlu toplamda 6 değişiklik vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cerny, Gökhan Sazdağı ve Toure'yi statü gereği oynatamadı. Necip Uysal, Paulista ve Demir Ege ise kulübeye çekildi.

SEKİZ FUTBOLCU STATÜYE TAKILDI

Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Kayseri mücadelesinde 8 futbolcu statü gereğince kadroya giremedi. Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, Rıdvan, Toure, Jota ve Taylan maçta görev yapamadı.

ORKUN'UN CEZASI BİTTİ

Bir maçlık kırmızı kart cezası sona eren Orkun Kökçü, Kayserispor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bunu Göztepe önünde çeken Orkun Kökçü, dün Rafa'nın attığı golde harika bir asiste imzasını attı.

WILFRED NDIDI HAREKET GETİRDİ

Sakatlığı nedeniyle son iki haftayı kaçıran Wilfred Ndidi, dün sahaya dönüş yaptı. Orta alana dinamizm getiren tecrübeli oyuncunun yokluğunda Göztepe deplasmanında dağılan Kartal, dün ise rahat bir mücadele çıkarttı. Ndidi'nin dönüşü ilk maçtan fark yarattı. Ndidi'nin Orkun ile uyumu da dikkat çekti.

