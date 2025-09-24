Eski takımına rakip olacak

Kayserispor'da 2 sezon kiralık olarak oynayan Kartal Kayra Yılmaz sezon başında Beşiktaş'a geri dönmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın şans verdiği takdirde genç futbolcu 2.5 yıl aradan sonra eski takımına karşı forma giyecek. Siyah-beyazlı oyuncu geçen sezon Kayserispor formasıyla 33 karşılaşya çıkmış, 3 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.
