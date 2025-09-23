CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Mario’dan yüzde 100 isabet!

Mario’dan yüzde 100 isabet!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde AEK'ya kiraladığı Joao Mario, Larissa maçındaki performansıyla dikkat çekti. 77. dakikada Kutesa'nın yerine oyuna giren Portekizli oyuncu, 13 kez topla buluşurken yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mario’dan yüzde 100 isabet!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde AEK'ya kiraladığı Joao Mario, Larissa maçındaki performansıyla dikkat çekti. 77. dakikada Kutesa'nın yerine oyuna giren Portekizli oyuncu, 13 kez topla buluşurken yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

İkili mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayamayan deneyimli oyuncu, 1 isabetsiz orta yaptı. Hull City'e kiralanan Amir Hadziahmetovic ise Southampton maçında 62 dakika sahada kaldı.

40 kez topla buluştu, yüzde 71'lik pas isabet oranıyla oynadı. Ancak Boşnak oyuncunun 6 uzun pas denemesinin tamamı başarısız oldu.

F.Bahçe revizyona gidiyor!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Ece Gürsel'in evlilik kriteri sosyal medyayı salladı! "Alt seviyeden biriyle..."
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? 07:47
Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! 00:29
Buruk'tan Osimhen açıklaması! Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:28
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! 00:28
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! 00:28
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! 00:28
Daha Eski
Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! 00:28
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! 00:28
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... 00:28
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! 00:28
Banza resmen Al Jazira'da! Banza resmen Al Jazira'da! 00:28
Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! 00:28