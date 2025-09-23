Mario’dan yüzde 100 isabet!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde AEK'ya kiraladığı Joao Mario, Larissa maçındaki performansıyla dikkat çekti. 77. dakikada Kutesa'nın yerine oyuna giren Portekizli oyuncu, 13 kez topla buluşurken yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

İkili mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayamayan deneyimli oyuncu, 1 isabetsiz orta yaptı. Hull City'e kiralanan Amir Hadziahmetovic ise Southampton maçında 62 dakika sahada kaldı.

40 kez topla buluştu, yüzde 71'lik pas isabet oranıyla oynadı. Ancak Boşnak oyuncunun 6 uzun pas denemesinin tamamı başarısız oldu.