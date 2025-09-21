CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı düşündüren sorun! Zecorner Kayserispor maçında...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı düşündüren sorun! Zecorner Kayserispor maçında...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda bu mücadele öncesi ortaya çıkan o sorun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı düşündüren sorun! Zecorner Kayserispor maçında...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma öncesi o sorun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı bir hayli düşündürüyor. Milliyet'in derlediği habere göre; Statü gereği 10 Ağustos'tan sonra transfer edilen futbolcular bu müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva kritik müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da maçta yer alamayacak.

Cezası biten Orkun Kökçü ise Kayseri'de görev yapabilecek.

