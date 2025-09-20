Gökhan Sazdağı direğe takıldı

İlk yarıyı Göztepe karşısında iki farklı geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarının başında gole çok yaklaştı... Sağ kanattan gelişen atakta Gökhan Sazdağı ceza sahası dışından sert vurdu, top Göztepe kalecisi Lis'in bakışları arasında ivme kazandı ancak üst direkten oyun alanına döndü. Beşiktaş'ın bu sezon direkten dönen 4'üncü topu oldu.
