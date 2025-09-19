Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş, Başakşehir galibiyetinin ardından Göztepe karşısında 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.
İzmir temsilcisi taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Göztepe: Lis, Arda, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
ORKUN CEZASI SEBEBİYLE GÖZTEPE KARŞISINDA YOK!
RAMS Başakşehir maçının son dakikasında kırmızı kart gören Orkun Kökçü cezası sebebiyle kadroda yer almadı.
GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 20:00'da başladı.
GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu önemli mücadele, şifreli yayın yapan beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.
⚫ MAÇ GÜNÜ ⚪ 🆚 Göztepe 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 6. Hafta 🏟 Gürsel Aksel Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/8BBP4C98f9— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 19, 2025
Bugün 19 Eylül 2025 #GöztepeninMaçıVar pic.twitter.com/98IpXiikxQ— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 18, 2025
GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçın VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/DtvCbp3wwN— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) September 19, 2025