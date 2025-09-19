CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetiyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan siyah beyazlılar zorlu deplasmandan galibiyle ayrılmak istiyor. Göztepe ise evinde taraftarıyla birlikte 3 puanın peşinde. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 19:59
Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş, Başakşehir galibiyetinin ardından Göztepe karşısında 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

İzmir temsilcisi taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: Lis, Arda, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ORKUN CEZASI SEBEBİYLE GÖZTEPE KARŞISINDA YOK!

RAMS Başakşehir maçının son dakikasında kırmızı kart gören Orkun Kökçü cezası sebebiyle kadroda yer almadı.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 20:00'da başladı.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, şifreli yayın yapan beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

