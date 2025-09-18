Yeni ürün satışta

Beşiktaş, yeni ürünlerini satışa sunuyor. Siyah-beyazlıların X hesabından yapılan paylaşımda, The Black Eagles Society ürünleri https://kartalyuvasi.com.tr adresinde ön satışta! 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren ise yalnızca Tüpraş Stadyumu mağazasında satışa sunulacak.
